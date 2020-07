"Wohnen wie ein Schlossherr" – die Beschreibung der Wohnung am Getraudenplatz in Frankfurt (Oder) hat Daniela Hansche und Sam Ewald vor gut zweieinhalb Jahren sehr angesprochen. Dass es dort noch keinen Breitbandanschluss gibt, nur Kupferleitungen, war ihnen nicht klar. Das macht Homeoffice für die Anwohner zur Schwierigkeit. © Foto: Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man hat schon das Gefühl, auf ein Schloss zu blicken am Getraudenplatz in Frankfurt (Oder).

Zumindest aber leben alle Bewohner in einem denkmalgeschützten Gebäude, das dort seit 1928 steht, direkt im Zentrum, aber trotzdem im Grünen, mit Blick auf den Anger. Daniela Hansche und Sam Ewald fühlen sich dort wohl, hatten Glück mit ihrer Wohnung inklusive Balkon, konnten vor zweieinhalb Jahren die Wohnungsbeschreibung "wohnen wie ein Schlossherr" erst nicht glauben. Was die Stimmung trübt: Auch die Internetverbindung in dem Haus erinnert eher an vergangene Tage als an das 21. Jahrhundert.

Daniela Hansche arbeitet bei einem großen Versicherer in Berlin. Vor Corona war sie mindestens die Hälfte der Zeit im Büro, jetzt ist sie zu 100 Prozent im Homeoffice. Will sie eine E-Mail mit nur 2 Megabyte verschicken, dauert das Hochladen des Anhangs zwei Minuten. Hat die 40-Jährige längere Telefonate mit Kunden, ist die Verbindung immer wieder weg. Telefonkonferenzen mit ihren Kollegen "sind auch eine Katastrophe", sagt sie. Sie versucht dann, mit ihrem privaten Handy einen Hotspot einzurichten. Auch viele ihrer Nachbarn arbeiten zu Hause. Bei jeweils vier Mietparteien in fünf Hausaufgängen fallen ihr spontan nur zwei Nachbarn ein, die nicht mehr in Arbeit sind.

Die Stadt bestätigt, dass der Breitbandausbau in dieser Straße noch nicht stattgefunden hat, genauso seien auch der Buschmühlenweg im Bereich Lossower Kurven, der Zehmeplatz und Teile der Lindenstraße noch unterversorgt. "Die dort vorhanden Schaltschränke sind noch über Kupferleitungen angebunden und verfügen über keine neue aktive Technik, sodass hier keine hohen Bandbreiten zur Verfügung gestellt werden können." Adressen entlang des Buschmühlenwegs, der Gubener und Walter-Korsing-Straße wurden jedoch beim Eigenausbau der Telekom an schnelles Internet angeschlossen.

Auch Homeschooling von Sam Ewalds Sohn lief problematisch. Der 43-jährige Vater schaut zum Test auf sein Handy: Angezeigt wird, dass bei der 6000er Leitung (6 Megabit pro Sekunde) im Schnitt nur 1,6 Megabit ankommen. Die drei haben ein weiteres Beispiel fürs langsame Internet. Der 13-jährige Sohn zockt gerne, für ein großes Update von 180 Gigabyte brauchte sein Computer drei Tage. Sie verstehen nicht, warum ganze Dörfer verkabelt werden, aber ihr Haus bislang scheinbar ausgespart wurde. Für eine tragbare Internetbox zusätzlich über 30 Euro im Monat zu zahlen, sehen sie nicht ein. Sie haben vergebens versucht, mit der Stadt zu sprechen. Auch die Stadtpalais Berlin Liegenschaftsverwaltungs-GmbH, die Vermieter ist, hat städtische Ansprechpartner kontaktiert und "um mögliche Anträge gebeten – leider bislang ohne Erfolg" Das Thema sei seit Erwerb der Immobilie bekannt.

Die Stadt informiert auf Nachfrage, dass in den vergangenen Jahren, im Eigenausbau der Deutschen Telekom, hauptsächlich neue Netztechnik eingebaut, Verteilschränke an das Hauptnetz mit neuen Glasfaserleitungen angeschlossen und neue Schaltschränke aufgebaut wurden. Damit sei ein Großteil der Frankfurter mit erheblich mehr Breitbandleistungen ausgestattet worden, viele können Bandbreiten von 50 bis 250 Megabit pro Sekunde buchen. Für den Breitbandausbau in der Stadt werden 8,1 Millionen Euro Fördermittel eingesetzt, jeweils zur Hälfte von Bund und Land. Der Stadt entstünden Kosten für die Durchführung und Betreuung des Projekts.

Ein Ende ist in Sicht

Obwohl die Lage perfekt ist, Daniela Hansche und Sam Ewald "die schönste Wohnung haben" und nur funktionierendes Internet fehlt, hat das Paar schon darüber nachgedacht, auszuziehen. Wenigstens einen Lichtblick kann die Stadt jedoch verkünden: Der Gertraudenplatz sowie die anderen genannten und unterversorgten Adressen "werden im kommenden Jahr durch den geförderten Breitbandausbau mit neuen Glasfaseranschlüssen ausgebaut".