Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Im Stadtbild von Schwedt fallen in diesem Sommer besonders viele Fahrradtouristen auf. Der Oder-Neiße-Radweg am Nationalpark mutet an manchen Tagen gar wie eine Schnellstraße an. Alle Welt scheint mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Gudrun Bartels von der Tourist-Info in Schwedt bestätigt: "Es sind wegen Corona viel mehr Leute unterwegs. Sie machen in Deutschland Urlaub und setzen sich aufs Rad." Radwandern ist der absolute Trend der Sommersaison 2020.

Mehrwöchige Wartezeiten

Diese Entwicklung spüren insbesondere Schwedter Fahrradfachgeschäfte. Bodo Butzke vom gleichnamigen Fahrrad- und Touristikcenter hat festgestellt: "Das Elektro-Fahrrad ist ein ganz starker Trend. Wir kriegen gar nicht so viele E-Bikes ran, wie wir möchten. Es hängt alles an den Rahmen, und die werden in China produziert. Wegen Corona ist alles ins Stocken geraten. Das betrifft nicht nur E-Bikes, sondern ganz normale Fahrräder." Bodo Butzke hat gegenwärtig Wartezeiten von bis zu acht Wochen.

Im Radlertreff Zech im Nord-Center sind Wartezeiten auf ein neues Fahrrad von vier bis sechs Wochen normal. "Das kann im Extremfall bis zu ein Jahr dauern in Abhängigkeit von den Ansprüchen der Kunden", sagt Manfred Zech. "Wir sind an der Grenze des Machbaren. Der Nachschub fehlt. Wir müssen die Kunden vertrösten, und das ist unangenehm."

Die Nachfrage bei E-Bikes mit ihrem erweiterten Aktionsradius sei extrem. Aber auch alle anderen Räder seien in diesem Sommer gefragt. "Unsere Branche hat einen Aufwind. Wir gehören zu den Gewinnern von Corona", sagt Manfred Zech. Allerdings repariere er mit seinem Team schon seit dem Frühjahr ohne Ende. "Wir sehen lange nicht benutzte Räder, die eingestaubt waren und jetzt wieder in Gang gebracht werden sollen. Die Leute besinnen sich auf das Radeln in der Heimat."

Dorit Dalum vom Fahrradhaus Schwedt hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Die Leute überrennen uns regelrecht. Sie haben wegen Stornierungen die Reisekosten zurückbekommen und wollen ihr Geld in Fahrräder umsetzen. Wir versuchen alles, aber kommen kaum hinterher. Bei E-Bikes sind spezielle Modelle ausverkauft. Es gibt an die zwei Monate Wartezeit."

Für Dorit Dalum und ihr Team gehören Überstunden derzeit dazu, weil das normale Tagesgeschäft nicht zu schaffen ist. Da sind die üblichen Durchsichten, zusätzliche Anbauten an gekauften Rädern und die Tagestouristen mit Reparaturwünschen, die in diesem Jahr deutlich mehr geworden sind. "Die Sommersaison ist ja immer Stress für uns. Aber im Corona-Jahr ist es besonders schlimm", fasst die Fahrradfachfrau zusammen.

Blick auf künftige Fahrradjahre

Philip Pozdorecz von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Schwedter Rathaus bestätigt die Beobachtung, dass die Corona-Krise vieles verschärfe: "Die positiven Effekte des Deutschlandtourismus widerspiegeln sich auch in Schwedt." Natürlich sei das Corona geschuldet.

Aber diesem gestiegenen Bedarf müsse man gerecht werden und an kommende Radfahrsommer denken. Gerade sei man mit dem Landkreis im Gespräch über die Weiterentwicklung von Radwegen und -routen. Im Rathaus überlege man, wie der Oder-Neiße-Radweg noch mehr mit Schwedt und den Ortsteilen verknüpft werden könne.