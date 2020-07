Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Diesen Radausflug werden die Beteiligten wohl nicht so schnell vergessen, ist sich Angelika Voigt von der Tourist-Information "Oderbruch und Lebuser Land" sicher und dankt in dem Zusammenhang allen Unterstützern und Helfern.

Melanie Schwarz aus Seelow hatte Ende Mai einen E-Bike-Tag für zwei Personen inklusive Picknick-Korb mit regionalen Produkten bei einer Verlosung anlässlich des "Tags der Nachbarn" gewonnen. Als Partner fungierte dabei einmal mehr die Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba). "Das Picknick hat Jörg Münch vorbereitet", erzählt Angelika Voigt. Doch kaum hatte sich die Gewinnerin mit ihrem Mann auf die Räder Richtung Oder geschwungen, sorgten Reißzwecken auf dem Weg für einen Schlauchdefekt.

Der Seelower Fahrradhändler Klaus Zielke habe zwar sofort Hilfe versprochen, aber so einfach scheint dies bei E-Bikes nicht zu sein. "Erik Wagner vom Gasthaus in Golzow übernahm kurzerhand den Transport, hätte sogar ein Ersatzrad gestellt", so Angelika Voigt. Doch kurz darauf habe das Gewinner-Paar seine Fahrt fortsetzen können.