Benjamin Herrmann

Brandenburg an der Havel Sanfte Melodien und zarte Stimmen mit textlichem Tiefgang waren in der vergangenen Woche zum erstem mal nach der Corona-Pause wieder vor dem Restaurant auf dem Marienberg zu hören – die erste Brandenburger Jam-Session kehrte nach der Zwangspause zurück und bot damit einen besonderen Grund zum Feiern und Musik machen.

Veranstalter Martin Wilhelm musste das Event zuletzt mehrere Monate verschieben, die letzte Session fand im Februar statt. Dementsprechend war die Vorfreude auf den Neustart auch beim Veranstalter entsprechend groß: "Menschen, die sich bisher nicht kannten und in der letzten Zeit alleine zuhause mit ihren Instrumenten geübt haben, entwickeln ihre Musik hier spontan und im Augenblick", sagt der Brandenburger Musiklehrer.

Los ging es mit dem aus "Pop Moonshine" bekannten Künstler Christopher Schuh. Er eröffnete die Jazz-Session, bei der im Anschluss sich bislang Fremde Künstler die Noten um die Ohren schlugen und auf der für alle offenen Probebühne ganz spontan gemeinsam auftraten. "Die Musik bringt Menschen zusammen […] und es macht mir Spaß, die Kultur weiter zu tragen und ihre Geschichte dabei ganz neu zu interpretieren", sagte der Künstler.

Maximal 50 Gäste durften am Donnerstagabend dabei sein. Nicht immer waren die Plätze an der frischen Luft voll besetzt, die Veranstaltung aber dennoch ein voller Erfolg. Auch in Sachen Hygienekonzept und Umsetzt: Stets wurde darauf geachtet, dass die Musiker ihre Mikrofone desinfizieren und sich vor dem Klavierspielen ordentlich die Hände waschen, um sicher spielen zu können. Unter dem derzeit mehr als passenden Thema "Summer Blues" konnten nach der Performance von Jazz-Musiker Christopher Schuh dann alle freien Künstler ihrer Kreativität und den mitgebrachten Melodien freien Lauf lassen. Bis in den späten Abend wurde gemeinsam musiziert – und das sicher nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Jazz Sessions finden ab sofort wieder monatlich am 4. Donnerstag ab 19 Uhr immer im Restaurant auf dem Marienberg statt.