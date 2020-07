BRAWO

Raben Früher schrieben die Menschen auf Holztäfelchen, Tierhäute oder auf Papyrus, heute benutzen wir Papier. Doch woraus besteht Papier eigentlich, wie wird es hergestellt und was passiert damit, wenn es in die Altpapiertonne wandert? Wie einfach eigenes Papier hergestellt werden kann und welche faszinierenden Möglichkeiten dieses alte Handwerk enthält, gibt es in der Papierwerkstatt im Naturparkzentrum Hoher Fläming am Mittwoch, 5. August, und Donnerstag, 6. August, zu erfahren. Es wird selbst Recycling-Papier aus Papierabfällen geschöpft und mit Blüten und Farbe kleine Kunstwerke gestaltet. Die Papierwerkstatt - bei schönem Wetter draußen - ist von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person. Es wird um Anmeldung und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in den Räumlichkeiten des Naturparkzentrums gebeten: 033848/60004, E-Mail: info@flaeming.net