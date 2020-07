DPA

Liverpool (dpa) Fußball-Trainer Jürgen Klopp verdankt seine Laufbahn auch Vater Norbert.

"Er hat mich durch meine ganze Karriere gepusht. Es gab harte Kritik. Doch leider hat er meine Trainer-Karriere nicht mehr miterlebt", sagte der Coach des FC Liverpool der britischen Zeitung "The Sun". Klopps Vater Norbert ist 2000 gestorben. Den 53 Jahre alten Klopp schmerzt, dass sein Vater die großen Erfolge als Coach nicht miterlebt hat. "Meine richtige Trainer-Karriere hat er nie gesehen. Er starb vier Monate bevor ich einer wurde", sagte Klopp.

Der Vater fehlt dem Sohn. "Es ist noch immer schwer von Zeit zu Zeit", sagte Klopp. "Was es wirklich seltsam macht, ich bin 53 Jahre alt und wenn ich mich in einem bestimmten Winkel im Spiegel betrachte, sehe ich genau wie mein Vater aus", verriet der Fußball-Trainer. Dabei habe er noch nie so ausgesehen wie sein Vater. "Mein ganzes Leben lang sah ich aus wie meine Mutter. Plötzlich hat es sich geändert. Es ist wirklich verrückt."

Klopp hat den FC Liverpool unlängst zur ersten englischen Meisterschaft sei 30 Jahren geführt, wurde zuletzt in England zum Coach des Jahres gekürt. Ende Februar 2001 hatte Klopp seine Trainerkarriere beim Mainz begonnen.

© dpa-infocom, dpa:200730-99-978083/2