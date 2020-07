René Wernitz

Rathenow (MOZ) Während eines Rundgangs in der Schwimmhalle in Rathenow stellte der Bademeister am Mittwochnachmittag zwei jugendliche Schmierer auf frischer Tat. Die beiden Jungen wollten sich mit Edding-Stiften auf zwei Wänden des Umkleidebereichs verewigen. Der Bademeister informierte die Eltern sowie die Polizei. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Kinder in die Obhut der Eltern übergeben.