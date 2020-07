BRAWO

Brück Die Gaststätten füllen sich wieder, die Biergärten warten auf ihre Gäste und da hat die Zauche einiges zu bieten. Auch die Veranstaltungsangebote werden reichhaltiger, wenn auch diese noch nicht mit der Zeit vor der Pandemie vergleichbar sind. "Und obwohl es so scheint, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, ist die Pandemie noch nicht überwunden, es gilt vorsichtig zu sein. Die Schwimmbäder in Brück und Golzow aber auch das Waldbad in Borkheide haben wieder geöffnet. Die Ferien gehen am Ende der kommenden Woche zu Ende und für viele ABC-Schützen beginnt mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Dieser Anlass, der in den Vorjahren den Gaststätten volle Gasträume beschert hat, wird in diesem Jahr wohl etwas weniger aufwendig begangen, aber trotzdem würdig", so Andreas Koska, Vorsitzender des Tourismusvereins Zauche Fläming e.V., der die Veranstaltungen für den August in einer Übersicht zusammengefasst hat. So werden in der Alten Brücker Post unter dem Titel "Retrospektive - 20 Jahre ABP, Kunst & Kultur" in der aktuellen Kunstausstellung Werke von den Künstlerinnen und Künstlern Karola Rose, Thomas Block Deponte, Stucki, Lucie Schmidts, Frieda Knie, Andrea Jennert, Yuri Shipulin, Jim Betmann, Irmgard Götz und anderen zu besichtigen, Besucher melden sich telefonisch an: 0160/6209343. Am Sonntag, 2. August, wird ab 13.00 Uhr in das Schützenhaus Brück zum Schützenfest mit Blasmusik geladen. Einen ganz besonderen Tag, nämlich ihre Einschulung, erleben die ABC-Schützen aus Brück, Borkheide und Golzow am Sonnabend, 8. August, Am Sonntag, 9. August wird von 11.00 bis 14.00 Uhr im Fliegerheim Borkheide zum musikalischen Sunday Lynch mit Searchin in the roods - Skiffle und Jugband geladen. Die traditionelle Tanz- und Unterhaltungsmusik aus den Südstaaten der USA, bestehend aus Balladen, Worksongs, Spottliedern und beliebten Tanzstücken aus der anglo-amerikanischen Folklore – ergänzt durch Stücke aus dem New-Orleans- und Dixieland-Jazz und der Swing-Ära sowie den mehr oder weniger bekannten Songs aus dem "Skiffle-Boom” der 50er/60er-Jahre – aber auch Stücke aus den 60ern finden sich in ihrem Repertoire. (Gitarre, Kazoo , Mandoline , Banjo, Kistenbass, Geige ,Singende Säge , Waschbrett und Gesang). Am Sonntag, 16. August, findet ab 10.00 Uhr ein Open Air Gottesdienst im Pfarrgarten in Golzow anlässlich des Schuljahresbeginns statt. Gefeiert wird ein Gottesdienst, der von Kindern und Jugendlichen gestaltet wird. Im Nachgang können sich alle an einer gemeinsam gestalteten Tafel stärken. Mit dem Kremser kann eine Tour durch Golzow unternommen werden. Die Kinder können sich beim Kinderschminken oder auf dem Trampolin amüsieren. Zum Monatsabschluss ist am Sonnabend, 29. August, ab 10.00 Uhr auf dem Sportplatz Borkheide des Borkheider SV 90 ein Sportabzeichentag. Mit Unterstützung des Kreissportbundes Potsdam-Mittelmark werden in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr zahlreiche Disziplinen für das Sportabzeichen zur Auswahl angeboten, unter anderem Standweitsprung, Weitsprung, Ballwurf, Kugel- und Medizinballstoßen, Sprint- und Ausdauerlauf, Schleuderball und Seilspringen. Vorbehaltlich der Öffnung, kann im Waldbad Borkheide der Nachweis der Schwimmfertigkeit abgelegt werden. An diesem Tag ist für alle Teilnehmer der Erwerb des Sportabzeichens kostenlos.