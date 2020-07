Sandra Euent

Elstal (BRAWO) In der Nacht zu Donnerstag versuchten drei Jugendliche in Elstal, einen Cityroller zu stehlen. Sie wurden dabei von einer Anwohnerin des Kieferweges in Elstal beobachtet, die auch die Polizei informierte.

Um den Cityroller zu stehlen, rissen zwei weibliche Jugendliche einen Holzpfahl aus der Erde. Als die drei bemerkten, dass sie bei ihrem Vorhaben beobachtet wurden, ließen sie vom Versuch des Diebstahls ab, stiegen in ihr Auto und fuhren davon.

Die Polizeistreife konnte die drei Jugendlichen trotz einer Suche im Umkreis nicht mehr feststellen. Die Besitzer des Cityrollers wurden über den versuchten Diebstahl informiert. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.