Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Der 1. FC Union Berlin absolvierte sein erstes Teamtraining in Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei. Am Nachmittag geht es für das Team drei Tage ins Trainingslager nach Bad Saarow.

"Bereit sein! Wo stehst du? Beweg dich!", hallte es von Trainer Urs Fischer durch das leere Stadion. Der sonst so ruhige Schweizer coachte seine Spieler lautstark und forderte sie immer wieder dazu auf, sich zu bewegen. Auf dem Trainingsplan standen lediglich ein intensives Überzahlspiel, sowieso ein Spiel auf verkleinertem Großfeld. Am Nachmittag stehen für die Spieler Mobilitätsübungen an. Statt wie im vergangenen Saison mit über 30 Spielern, waren diesmal 19 Feldspieler und zwei Torhüter beim Auftakt auf dem Platz.

Doch das lag vor allem daran, dass zum Beispiel Top-Torjäger Sebastian Andersson krank fehlte, oder Spieler wie Marcus Ingvartsen oder Julian Ryerson individuell trainierten. Nachdem Union auch weiterhin noch keinen neuen Torhüter verpflichtet hat und Moritz Nicolas krank fehlt, füllt Alexander Brunst zunächst auf unbestimmte Zeit das Torwartgespann auf. Der 25-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 38 Spiele für den FC Magdeburg. Während die Neuzugänge Niko Gießelmann und Sebastian Griesbeck bereits dabei waren, fehlte der Japaner Keita Endo noch.

Am Nachmittag reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Saarow. Kapitän Christopher Trimmel freut sich bereits: "Es ist dort am See immer schön. Außerdem ist es gut, dass sich die neuen schnell integrieren können," sagte der Österreicher.