Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Bürgermeister Alexander Laesicke hat den diesjährigen Stadtempfang abgesagt. Seit 1996 wird am 2. Oktober in der Orangerie mit ausgewählten Gästen gefeiert. Grund für die Absage seien die durch das Corona-Virus notwendigen Beschränkungen, sagte Laesicke am Donnerstag.

"Wir hatten gehofft, dass sich nach der Sommerpause ein Ende der Corona-Beschränkungen abzeichnen wird und wir wie in den vergangenen Jahren feiern können. Leider ist das nicht möglich. Deswegen bedauere ich es sehr, den diesjährigen Stadtempfang absagen zu müssen. Ich hoffe, dass wir die Feier im nächsten Jahr wieder durchführen können", erklärte Laesicke.

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit sollten in diesem Jahr die Städtepartnerschaften im Mittelpunkt stehen. Die Verbindung zu Hamm in Westfalen besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren. Mit Vught in den Niederlanden ist Oranienburg seit 20 Jahren verpartnert. Außerdem bestehen Verbindungen zu Bagnolet in Frankreich und zu Melnik in Tschechien. Im August sollte die neue Städtepartnerschaft zu Kfar Jona in Israel hinzukommen. Doch der Besuch von Bürgermeisterin Soshi Kachlon-Kidor und ihrer Delegation musste ebenfalls wegen der Pandemie abgesagt werden. "Wir bleiben aber in engem, freundschaftlichen Kontakt", sagte Laesicke.

Für die Vergabe des Ehrenpreises, die ebenfalls immer zum Stadtempfang stattfindet, werde noch ein geeigneter Rahmen gesucht.