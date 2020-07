MOZ

Milmersdorf (MOZ) Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, zu einem Brand in einem Dachgeschoss zum Großen Eichwerder gerufen. Das gesamt obere Stockwerk stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Kriminaltechniker untersuchen am Donnerstag den Brandort, um die Ursache des Feuers zu finden.