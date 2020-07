dpa

Stahnsdorf (dpa) In einem Wohnheim für Geflüchtete in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) haben Bewohner gegen eine angeordnete Quarantäne protestiert. Da einzelne Bewohner Mitarbeiter und den Wachschutz bedroht hätten, habe man die Polizei eingeschaltet, sagte Landkreissprecherin Andrea Metzler am Donnerstag.

Die Proteste begannen demnach am Mittwochmorgen und dauerten bis zum Donnerstag an. Während des fast 24-stündigen Polizeieinsatzes waren zeitweise mehr als 20 Polizisten in dem Heim.

Mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden nach Angaben des Landkreises aufgenommen. Zunächst hatte der RBB darüber berichtet.