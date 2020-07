BRAWO

Brandenburg an der Havel Zum wiederholten Mal machten sich Unbekannte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhran Autos in der Kirchofstraße in Brandenburg an der Havel zu schaffen. An diversen Pkw wurden Reifen zerstochen.

Alle Autos wurden zuvor von den Fahrern auf dem frei zugänglichen Parkplatz der "Agentur für Arbeit" abgestellt, wo sie dann im Laufe des Tages von den Tätern ebschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Da sich die Tat am helllichten Tag ereignete, fragt die Polizei: Wer hat die Tat beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.