Eisenhüttenstadt (MOZ) In Ziltendorf wurde am Donnerstagvormittag ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Zwischen Wiesenau und Ziltendorf, kurz vor dem Ortseingang Ziltendorf, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache ein 34-jähriger Kradfahrer mit seiner Yamaha und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei muss nun klären, wie es zu dem Unfallgeschehen kam.