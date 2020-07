BRAWO

Fläming Nun stehen sie fest, die "zauberhaften Orte" in unserer Region. Unter diesem Motto rief die VR-Bank zu ihrem jährlichen Fotowettbewerb im Februar dieses Jahres auf. Bis Ende Juni hatten 37 Hobbyfotografen insgesamt 103 Bilder eingereicht. "Unserer Jury fiel die Auswahl aus den zahlreichen schönen Motiven nicht leicht", so Doreen Jannek, Pressesprecherin der VR-Bank Fläming. "Ob Städte, Naturlandschaften oder der Garten zu Hause – überall gibt es zauberhafte Orte, die sehenswert sind. Manche Motive muss man auch erst auf sich wirken lassen." So beispielsweise das Wettbewerbsgewinnerfoto, welches von Antje Lüdde aus Jüterbog stammt. Hier waren sich die Jurymitglieder allerdings sofort einig. Der jährliche Fotowettbewerb bildet die Grundlage für Erstellung eines individuellen regionalen Jahreskalenders. Somit werden aus den 103 Einreichungen 15 Motive im neuen "Heimatkalender 2021" erscheinen. "Wir freuen uns besonders darüber, dass die Fotografen der Siegerbilder aus unserem gesamten Geschäftsgebiet stammen. Für den Marktbereich Bad Belzig kommen sie aus Brück, Bad Belzig und Dippmannsdorf." Der Kalender wird ab dem 30. Oktober, dem Weltspartag, in allen Geschäftsstellen der Bank an Kunden herausgegeben. Die Siegerfotos finden sich aber bereits jetzt auf der Internetseite der VR-Bank Fläming unter www.vr-internet.de/fotowettbewerb