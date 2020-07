OGA

Schildow (MOZ) Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Schildow eingebrochen. Sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt.

Nach Angaben der Polizei stahlen die Diebe diverse technische Geräte aus dem Haus – darunter ein Tablet-Computer und eine Spielkonsole. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4 000 Euro. Die Kripo ermittelt.