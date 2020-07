Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Braungebrannte, muskulöse Männer mit Sonnenbrille – mit diesem lässig-coolen Baywatch-Image in Miami hat die Arbeit der Wasserwacht am Wolletzsee nur so viel gemein, dass sich auch hier sportliche, sympathische Männer und Frauen als mutige Lebensretter engagieren. Mit Strandromantik hat das Ehrenamt jedoch wenig zu tun. Denn wenn andere nach Feierabend, an den Wochenenden oder in den Ferien entspannt am Strand liegen oder im Wasser tollen, sind die Rettungsschwimmer der Wasserwacht voll konzentriert auf ihrem Posten am Rettungsturm und lassen kein Auge von den Badegästen.

Geschulter Blick für Gefahren

Mit geschultem Blick beobachten sie das Treiben am und im Wasser. Welcher Erwachsene gehört zu dem kleinen Kind ohne Schwimmflügel? Ist es gar allein im Wasser? Treiben die Mädchen auf der Luftmatratze ab? Wird das Gerangel auf dem Sprungturm zu wild? Und was macht der Schwimmer da ganz weit draußen in der Seemitte? Dann wird zum Fernglas gegriffen, im Zweifel auch das Rettungsboot gestartet, um die Kinder auf der Luftmatratze zurückzuholen oder den Schwimmer zu warnen, weil Gewitterwolken aufziehen. "Man entwickelt im Laufe der Zeit ein Gespür für ungewöhnliche Situationen und Gefahren und weiß natürlich durch die Ausbildung, worauf zu achten ist", sagt Daniel Matjé. Er ist einer der elf ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der Wasserwacht in Angermünde und wann immer es seine freie Zeit erlaubt, im Strandbad am Wolletzsee im Einsatz. Freiwillig und unentgeltlich. Die ehrenamtlichen Retter unterstützen die beiden hauptamtlichen Schwimmmeister im Strandbad vor allem in Spitzenzeiten, an Wochenenden und in den Ferien. "Man muss schon ein bisschen verrückt sein und ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben, wenn man freiwillig seine Freizeit dafür opfert, andere Menschen vor Gefahren zu schützen und Leben zu retten", schmunzelt Luis Bormann, mit 17 Jahren der Jüngste im Team. Er ist nicht nur bei der Wasserwacht aktiv, sondern auch in der Freiwilligen Feuerwehr. "Als Feuerwehrmann habe ich auch schon Wasserrettungseinsätze miterlebt und so die Arbeit der Wasserwacht kennengelernt. Das wollte ich auch machen. Ich weiß, dass überall dringend Rettungsschwimmer gesucht werden", erzählt Luis.

Auch die Wasserwacht, die zum DRK Uckermark gehört, sucht dringend Verstärkung. Es werde immer schwieriger, junge Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern, weil die Arbeit auch noch zu wenig öffentlich bekannt ist und wertgeschätzt wird, meint Daniel Matjé. Mit Sorge beobachtet er, der sein Hobby zum Beruf machte, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Das erhöhe das Risiko für Badeunfälle genauso wie Selbstüberschätzung und Übermut. Dramatische Unfälle erlebten die Retter am Wolletzsee zum Glück noch nicht. Die zu verhindern, sei ihr Job. Auch Wespenstiche, Schnittwunden oder Kreislaufprobleme behandeln gehört dazu. Sie betreuen Veranstaltungen wie das Drachenbootrennen und helfen auch mal am Ostseestrand.

Familie muss mitziehen

Wie Daniel Matjé ist Björn Wichert durch die eigene Familie in dieses Ehrenamt hineingewachsen. Seit er drei Jahre alt war, verbrachte der Angermünder jeden Sommer mit seinen Eltern am Wolletzsee und ist quasi am Rettungsturm aufgewachsen, wo er nun als Erwachsener selbst über das Wohl anderer wacht. Die Wasserwacht ist seine zweite Familie. Zusammenhalt wird groß- geschrieben. "Die eigene Familie muss mitziehen, wenn man fast jedes Wochenende am See verbringt. Die nimmt man eben mit." So wird das Retter-Gen von Generation zu Generation vererbt.