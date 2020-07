Lukas Grybowski

Sperenberg (MOZ) Weltrekorde sind für Luc Ackermann eigentlich nichts Besonderes mehr. Der 22-jährige Thüringer hat bereits acht geknackt, doch sein neuester hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Denn mit zehn Rückwärtsrollen (Backflips) auf einem Motocrossmotorrad innerhalb von 30 Sekunden knackte er die Bestmarke seines Idols Travis Pastrana.

"Schon seit ein paar Jahren schwirrt mir der Rekord im Kopf herum", gab Luc Ackermann nach dem erfolgreichen Weltrekordversuch zu. Dabei wurde die Landebahn des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Sperenberg (Teltow-Fläming) kurzerhand mit 55 Kubikmeter Lehmerde und Sand zu einer Motocross-Freestyle Strecke umfunktioniert. "Ich bin einfach super happy, es geschafft zu haben. Jetzt hatte ich die Zeit dafür zu trainieren und es hat sich absolut ausgezahlt", sagte er.

Dass Backflips Ackermanns Paradedisziplin sind, wurde schon früh klar. Bereits im Alter von zwölf Jahren sprang er als jüngster Fahrer aller Zeiten diesen waghalsigen Trick. 2017 war er der jüngste Athlet, der einen Double-Backflip, also zwei Rückwärtsrollen in einer Flugphase zeigte. Nur ein Jahr später war er der erste Fahrer, der diesen Trick in einer Weltmeisterschaft zeigte.

Der ganze Versuch ist zu sehen unter: https://youtu.be/mvdL5EH1xVo