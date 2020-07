OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Oranienburg zwei Angeln sichergestellt, die bereits im Mai einem 54-jährigen Oranienburger gestohlen worden waren.

Er hatte am Donnerstag gegen 8 Uhr zwei Personen an der Havel gesehen, die offensichtlich zwei seiner Angeln nutzten. "Die Angeln konnten im Beisein der Polizei als das Eigentum des 54-Jährigen identifiziert werden", heißt es im Polizeibericht. "Wie die Angeln in die Hände des 20-Jährigen und seiner 19-jährigen Begleiterin kamen wird nunmehr durch die Kriminalpolizei geprüft."