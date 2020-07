Tilman Trebs

Kremmen (MOZ) In der Kremmener Kita "Rhinstrolche" sollen ab April kommenden Jahres 40 zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen. Am Donnerstag wurde der Grundstein für den Erweiterungsbau gelegt.

Die Bauarbeiter auf dem Grundstück der Kita "Rhinstrolche" sind ihrer Zeit voraus. Als Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), die Kitakinder, Erntekönigin Madline Fojut und einige geladene Gäste am Donnerstagvormittag dort zur feierlichen Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau vorstellig wurden, war nicht nur die Bodenplatte schon längst gegossen. Auch die Außenwände sind zum Teil schon gemauert worden. Im April kommenden Jahres soll der Neubau bezugsfertig sein. 40 weitere Plätze sollen dann bei den "Rhinstrolchen" zur Verfügung stehen. Insgesamt kann die Kita dann 180 Kinder aufnehmen. "Wir haben noch einen kleinen Puffer eingeplant", sagte Busse am Rande der Veranstaltung mit Verweis auf den in Kremmen anhaltenden Zuzug. "Wir sind eine wachsende Stadt und müssen vorbereitet sein."Die etwa 1,4 Millionen Euro teure Erweiterung der Kita war im Sommer vor zwei Jahren beschlossen worden. Im Januar dieses Jahres traf der Fördermittelbescheid über gut 940 000 Euro ein. Die Bauarbeiten für den knapp 500 Quadratmeter großen Anbau begannen im Mai. Zunächst mussten aber 900 Tonnen Boden auf dem Grundstück ausgetauscht werden, weil die Erde unter anderem mit Phosphor kontaminiert war.Foto: Tilman Trebs