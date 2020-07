Maritn Risken

Zehdenick (MOZ) Der Landkreis Oberhavel als Eigentümer der Dreifelderhalle am Oberstufenzentrum (OSZ) in Zehdenick hat in Sachen Vandalismus einmal noch genauer hingesehen: An der Sporthalle wurden bisher neun Scheiben mit älteren Schäden repariert. In den vergangenen Wochen wurden zudem sechs Scheiben mit Steinen eingeworfen.

Dies wurde jeweils zur Anzeige gebracht, die Polizei habe die Spuren gesichert. Finanziert wurden die Reparaturen bisher durch den Landkreis Oberhavel, hat Kreissprecherin Ivonne Pelz auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt.