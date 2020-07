Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Der Kader der Domstädter ist weiter in Bewegung. Der FSV Union hat am Donnerstag Louis Böcker verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von den A-Junioren des FC Erzgebirge Aue und soll als Innenverteidiger die Abwehr des Fürstenwalder Regionalligisten verstärken.

"Seine Größe und Schnelligkeit sowie gute Ausbildung in Sachsen haben das Trainerteam dazu veranlasst, ihn zu verpflichten", erklärt Union-Manager Sven Baethge. Böcker durchlief in den Jugendbereichen die Kaderschmiede von Dynamo Dresden und wurde in Aue weiterentwickelt. "Er wird bei uns durch das viele Training seine ersten Schritte im Männer-Fußball machen und hoffentlich die Entwicklung nehmen, die sich alle wünschen", sagt Baethge.

Indes hat der FSV Union auch drei weitere Abgänge zu verzeichnen. Neben Torwart Niclas Kühn und David Vetterlein (beide Ziel unbekannt) ist jetzt auch Oliver Hofmann gewechselt. Er spielt jetzt für Ligakonkurrent SV Lichtenberg 47.