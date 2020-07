CitynewsTV

Fürstenwalde (tw) Nichts ging mehr am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A12 in Richtung Frankfurt (Oder).

Bei einem Auffahrunfall zwischen Fürstenwalde-Ost und Briesen in Höhe Dehmseebrücke (Oder-Srpeee) sind fünf Lkw zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwei der beteiligten Lastwagen wurden so stark beschädigt,dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Richtungsfahrbahn musste gesperrt werden. Es kam zu Stau. Die letzte freie Ausfahrt war Fürstenwalde-Ost. Die Polizei empfahl noch am Abend kurz vor 19 Uhr, besser die Umleitung U35 zu nehmen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.