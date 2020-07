dpa

Graal-Müritz (dpa) Beim Baden in der Ostsee ist eine 85 Jahre alte Urlauberin aus Brandenburg ums Leben gekommen.

Ihr lebloser Körper wurde am Donnerstag von anderen Badegästen bei Graal-Müritz in Mecklenburg-Vorpommern im Wasser entdeckt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Alle Versuche, die Frau am Strand wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Rostock leitete Ermittlungen ein. Eine Polizeisprecherin sagte, die Frau sei ertrunken. Die Urlauberin kam aus der Gemeinde Zeuthen (Dahme-Spreewald) im Süden von Berlin.