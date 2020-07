Fast einhundertjährige Tradition

Das Deutsche Rote Kreuz organisiert mit über 200 000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Blutspendetermine in Städten, Universitäten, Unternehmen, Schulen und anderen Orten. Der erste Bluttransfusionsdienst wurde 1921 unter Führung des Roten Kreuzes in London gegründet, in Deutschland erstmalig 1951 in Düsseldorf. Heute gibt es insgesamt sechs Blutspendedienste in ganz Deutschland. 19 Prozent des gespendeten Blutes geht an Krebskranke. Viele Operationen wie Transplantationen oder Herzoperationen sind nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich geworden.⇥mij