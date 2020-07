Jacqueline Westermann

Hohensaaten (MOZ) "Alle, die hier arbeiten, sind wasseraffin", erzählt Axel Haas, auch wenn die meisten seiner Mitarbeitenden der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Ost doch eher meeres- statt flussaffin seien.

"Dass ich jetzt in meiner Freizeit mit dem Boot auf dem Kanal fahre – nö", sagt der 45-Jährige, der seit 1. Juni die Behörde leitet. Aber kaum einer der bei der Wasserschutzpolizei arbeite, mache das. Schließlich dominiere das schon den Dienstalltag.

Seit 1993 ist Haas bei der Polizei. Angefangen hat er in der Uckermark mit dem Wach- und Wechseldienst, später ging es zur Kriminalpolizei und schließlich 2009 zur Wasserschutzpolizei. Wer Teil dieser Behörde wird, muss eine zweijährige Ausbildung absolvieren – in Hamburg an der Wasserschutzpolizeischule, die von allen Bundesländern (außer Thüringen) finanziert und zu Ausbildungszwecken genutzt wird. Seit vergangenem Jahr habe es dann eine fließende Übergabe mit Frank Dumke, dem ehemaligen Leiter der Wasserschutzpolizei am Hauptstandort Hohensaaten gegeben.

Einstieg mit Corona

Zum Bootfahren komme er als Chef aber nur noch selten. Anders als seine 47 Mitarbeitenden, die in der Sommersaison Zwölf-Stunden-Schichten absolvieren. "Mit Booten kann man generell nur langsam fahren, das ganze Leben auf dem Wasser ist langsamer, die Wege sind länger", erklärt Haas. Bei weit entfernten Orten brauche man schon mal vier Stunden, um hinzukommen.

In der Rolle des Leiters konnte er sich wegen Resturlaubsabbau schon seit dem Frühjahr versuchen. "Die Corona-Pandemie war natürlich gleich ein anspruchsvoller Einstieg", erzählt Haas. Der Fokus lag auf dem Schutz der Mitarbeitenden, daneben ging es darum, arbeitsfähig zu bleiben. Viele Menschen hätten sich in die Natur geflüchtet, so wurde es auf den Seen und Flüssen schnell voll. Dazu kam, dass Regelungen je Landkreis variierten. "Da musste enorm viel koordiniert werden", berichtet Haas. Sie hätten mit viel Augenmaß gearbeitet.

Generell sind die Schwerpunkte der Wasserschutzpolizei klar: "Unsere Hauptaufgabe ist es, die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehres zu gewährleisten", erklärt Axel Haas. Die Beamten überprüfen die Verkehrsregeln und kontrollieren gewerbliche und private Schiffe. Gerade in der Berufsschifffahrt inspiziert die Wasserschutzpolizei die technischen Voraussetzungen. "Sie können das mit einer LKW-Kontrolle an Land vergleichen, bloß dass eine Schiffskontrolle mehr Zeit in Anspruch nimmt." Geprüft werden der technische Zustand, die Beladung sowie Richtigkeit der Dokumente und Qualifikationen der Besatzung. Der Sport- und Freizeitschiffsverkehr spiele eine zunehmend wichtigere Rolle. Dazu gehören auch Kuriositäten wie Standup-Paddle-Boards und Partyflößen.

Kooperation mit Polen

Die Ausstattung der Wasserschutzpolizei erlaube auch ein Anfahren und Kontrollieren während der Fahrt. "Eine Flucht ist sinnlos, weil bei uns immer irgendwann eine Schleuse kommt, die wir sperren können und wo wir Delinquenten abfangen", berichtet der Behördenleiter. Das Thema Kriminalität beschäftige sie vor allem im Bereich wasserspezifischer Grenzdelikte: "Der Grenzfluss spielt natürlich auch eine Rolle in der Grenzkriminalität", sagt Haas. Dass es vermehrt zu Grenzübertritten mittels Booten käme, könne er aber nicht bestätigen. Stattdessen steht Bootskriminalität im Mittelpunkt, Boots- oder Außenbordmotordiebstahl.

Die Zusammenarbeit im Grenzbereich mit den polnischen Kollegen sei ein Schwerpunkt für ihn. Gemeinsame Streifen seien zuletzt etwas eingeschlafen, doch "die Intention unsererseits ist, dass wir diese Beziehung wieder ein bisschen aufleben lassen", so der Polizist. Gerade in Richtung Stettin würde er gerne intensiver mit den polnischen Behörden kooperieren, vor allem im Bereich Stettiner Hafen. "Wenn wir da gemeinsame Streifen fahren könnten, wäre das schon so ein Wunsch von mir."