Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit Beginn des Corona-bedingten Lockdowns war die Anzeige von Kurzarbeit überall explodiert. 4000 Betriebe allein im Bereich der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) griffen seit März zu diesem marktpolitischen Instrument.

"Tatsächlich Kurzarbeitgeld in Anspruch genommen haben im März 1578 Betriebe und 8611 Beschäftigte", erklärt Mathias Lemcke, Geschäftsführer Operativ der Agentur für die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie Frankfurt (Oder). Das sei aber immer noch eine hohe Zahl. In Barnim und Uckermark gab es 2808 Anzeigen, betroffen waren letztendlich 6475 Mitarbeiter in 1125 Betrieben. Da diese bis zu drei Monate Zeit haben, um Kurzarbeit abzurechnen, liegen Zahlen verzögert vor.

Die Anmeldung von Kurzarbeit ist inzwischen deutlich gesunken: auf jeweils 27 Firmen im Agenturbezirk Frankfurt und Eberswalde. Im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen ist im Juli dagegen die Zahl der Arbeitslosen. Im Norden des Landes waren 12.593 Menschen arbeitslos gemeldet (+223), im Osten 15.544 (+302). "Dieser Anstieg ist tatsächlich saisonal begründet und nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen", betont Lemcke. Einerseits melden sich Schulabgänger arbeitslos, obwohl sie das nicht müssten. Andererseits würden besonders im sozialen Bereich, bedingt durch die Ferien, Erzieher arbeitslos sein, die im Herbst wieder eingestellt würden. Auffallend im Agenturbezirk Frankfurt ist der überproportionale Anstieg von arbeitslos gemeldeten polnischen Bürgern.

Lemcke und Constanze Hildebrandt, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Eberswalde, die Barnim und Uckermark umfasst, sind sich einig, dass man sich noch mitten in der Krise befinde. "Arbeitgeber sind entweder bei Entfristungen und Einstellungen zurückhaltend oder sie sind durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in ihrem Handeln eingeschränkt. Das betrifft insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Reisebranche und Unternehmen, deren Geschäftsfeld kulturelle und sportliche Veranstaltungen sind", begründet Hildebrandt. Insgesamt ist die Region aufgrund ihrer geringen Exportabhängigkeit jedoch weniger von deutlich steigenden Arbeitslosenquoten betroffen als andere Bundesländer. "Insofern gehen wir vorsichtig optimistisch in die nächsten Wochen", unterstreicht Mathias Lemcke.

Fast 5000 offene Stellen

Der Optimismus rührt aus der Zahl offener Stellen, allerdings sind es weniger als im Vorjahresvergleich. Im Juli waren im Norden 2371 Stellen unbesetzt, im Osten 2571. Zwischen Oder und Spree werden vor allem Mitarbeiter im Lebensmittel- und Einzelhandel, bei Zustelldiensten, im Wachschutz und im Pflegebereich gesucht. Für den Ausbildungsmarkt melden die Agenturen Frankfurt und Eberswalde insgesamt 1360 freie Stellen, dem stehen 1765 Jugendliche gegenüber, die noch eine Lehrstelle suchen.