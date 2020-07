BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Jedermann Gruppe und der Pflegedienst Hand in Hand GmbH werden zukünftig in der Palliativpflege kooperieren. Das teilten Jedermann-Geschäftsführer Sven Rohde und Hand-in-Hand-Geschäftsführerin Daniela Zirpel mit. Das Palliative Care Team der Jedermann Gruppe wird dabei die Gesamtverantwortung im Bereich der ärztlichen Versorgung übernehmen. In der Palliativpflege ergänzen sich die Jedermann Gruppe und Hand-in Hand. Hintergrund für die Zusammenarbeit: Die ehemalige Palliative Care Team (PCT) Harms GmbH, die am 21. Juli in Palliative Care Team Brandenburg GmbH umbenannt wurde, stellt ihre Arbeit ein. Um eine stabile Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen und deren Angehörigen dennoch weiterhin zu garantieren, wurde eine Neuorganisation der Palliativversorgung in der Stadt und dem nahen Umland nötig. Dazu wurde ein Ärztepool unter dem Dach der Jedermann Gruppe gegründet. Dessen Leitung übernimmt die Ärztin, Internistin und Palliativmedizinerin des ehemaligen PCT Harms, Dr. Dagmar Stein.