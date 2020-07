Lukas Grybowski

Bad Saarow (MOZ) Die Fußballer vom 1. FC Union Berlin starten mit einem viertägigen Trainingslager in Brandenburg in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Bereit sein! Wo stehst du? Beweg dich!", hallte es von Trainer Urs Fischer durch das leere Stadion an der Alten Försterei. Der sonst so ruhige Schweizer coachte seine Spieler lautstark bei der ersten Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga.

Statt wie in der vergangenen Saison mit mehr als 30 Spielern, standen 20 Feldspieler und zwei Torhüter beim Auftakt auf dem Platz.Doch das lag vor allem daran, dass zum Beispiel Top-Torjäger Sebastian Andersson krank fehlte, oder Spieler wie Marcus Ingvartsen und Julian Ryerson individuell trainierten. Nachdem Union auch weiterhin noch keinen neuen Torhüter verpflichtet hat und Moritz Nicolas aktuell ausfällt, füllt Alexander Brunst auf unbestimmte Zeit das Torwartgespann auf. Der 25-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 38 Spiele für den FC Magdeburg. Während die Neuzugänge Niko Gießelmann und Sebastian Griesbeck bereits dabei waren, fehlte der Japaner Keita Endo und wird in den kommenden Tagen in Berlin erwartet.

Am Donnerstagnachmittag reiste das Team dann nach Bad Saarow, dort standen anschließend vor allem Mobilitätsübungen auf dem Programm. Bei Kapitän Christopher Trimmel herrschte nach der ersten Einheit am Donnerstagvormittag bereits Vorfreude auf die Tage in Brandenburg. "Dort am See ist es immer schön. Das Hotel ist super, das Essen ist super. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu Beginn irgendwo hinzubegeben, damit man es den Neuen einfacher macht", sagte der Österreicher. Zwar sind es aktuell nur zwei, doch auch bei ihnen soll die schnelle Integration gelingen. "Jeder, der mal nach Berlin gezogen ist, weiß wie schwierig das ist. Die brauchen schon ein paar Tipps von uns."

Ähnlich sah das auch Trainer Urs Fischer. "Ich glaube, sich kennenzulernen steht ganz oben auf der Programmliste." Ohne aber das Sportliche aus den Augen zu verlieren. "Dann natürlich die Arbeit auf dem Platz und auch Spaß und Freude zu haben." Auf dem Platz soll es darum gehen, dass sich die Mannschaft im Spiel mit dem Ball weiterentwickelt. "Da gehört es auch dazu, dass wir gerade über die Seiten noch gefährlicher werden." Dass die Mannschaft top motiviert in das zweite Jahr Bundesliga geht, zeigten auch die Fitnesswerte, mit denen die Spieler aus dem Urlaub zurückkamen. "Sie haben sehr gut gearbeitet. Die Resultate bei den ärztlichen Tests und die Ergebnisse in den Tests bei uns waren sehr gut. Das zeigt, dass sie sich in ihren Ferien an ihre Programme gehalten haben."

Zuschauer bleiben Thema

Auch die Stadionpläne der DFL waren erneut Thema. Dabei strebt Union weiterhin eine Vollauslastung der Alten Försterei an. "Natürlich verfolgt man das Thema. Wir haben, wenn nur Sitzplätze erlaubt werden sollten, wohl das schlechteste Stadion der Liga", sagte Christopher Trimmel, der den Einsatz von Präsident Dirk Zingler lobte. "Ich finde es wirklich sehr positiv, dass du mal eine Person hast, die den Bock umstoßen will und mit einer Idee daherkommt."