Wiesenburg Es gibt gute und weniger gute Neuigkeiten von Remus: Der tapfere Hengst ist am 14. Juli aus der Klinik mit sehr guten Operationsergebnissen entlassen worden. Die Ärzte sind hochzufrieden, sodass sein Entlassungstermin sogar nach vorn verlegt werden konnte. Die Zeiten der endlosen Schmerzen sind damit hoffentlich ein für allemal vorbei. Nach abgeschlossener Nachbehandlung soll noch die Kastration folgen ABER: Remus steht wieder in seinem Stall in Wiesenburg, da die Interessentin kurz vorher abgesprungen ist. Nun suchen die Tierfreunde im Fläming für den lieben und zutiefst dankbaren Kerl ernsthafte Interessenten, die ihm ein Zuhause geben möchten. Wer Remus bei sich aufnehmen möchte kann sich sehr gern bei den Tierfreunden im Fläming e.V. unter monika.wieger@tierfreunde-flaeming.de oder info@tierfreunde-flaeming.de melden. Foto: Tierfreunde im Fläming