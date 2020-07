BRAWO

Brandenburg an der Havel "Bildschön" waren die Sommerferien in diesem Jahr wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wohl nicht unbedingt. Dennoch haben die Kinder ihre Freizeit sicher gut genutzt und genießen nun die letzten Urlaubstage. Was Mädchen und Jungen in diesen besonderen Ferien beeindruckt oder gefallen hat, können sie beim Malwettbewerb des Brandenburger Beetzseecenters nun mit Buntstift und guten Ideen zu Papier bringen. Die zehn tollsten Bilder werden sogar prämiert.

Wie sah "Der schönste Tag in diesem Sommer" aus? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob es nun unvergessliche Stunden im eigenen Garten, im Strandbad oder in den Bergen waren, ob’s für einen Tag in den Zoo oder zu Oma und Opa ging… Vielleicht gab es an diesem besonderen Tag ja einfach den größten Eisbecher aller Zeiten – die Veranstalter im Beetzsee Center freuen sich über jedes Bild.

Am 7. und 8. August von 9:30 bis 17:00 Uhr verteilt das Center Buntstifte an die Kinder und gibt den kleinen Künstlerinnen und Künstlern noch kostenloses Popcorn oder Zuckerwatte mit auf den Weg. Denn: gemalt werden muss daheim, damit die Gesundheit nicht gefährdet wird. Die Bilder können dann bis zum 21. August im Centermanagement abgegeben werden.

Die Kinder bzw. deren Eltern sollten bitte auf der Rückseite des Bildes Name, Anschrift und Alter vermerken. Alle Kunstwerke werden in der Ladenstraße ausgestellt. Eine Jury ermittelt zehn Preisträger, die ein Überraschungspräsent erhalten.