OGA

Oranienburg (MOZ) In mehreren Straßen in Oranienburg-Süd wird ab Montag, 3. August, nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Begonnen werden soll mit der systematischen Kampfmittelsuche in der Blankenburger Straße. Danach geht es in der Thalestraße, Schierkerstraße, Quedlinburger Straße, Weberstraße und Johann-Strauß-Straße weiter. "Für die Suche wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, die Straßen sind halbseitig gesperrt. Einfahrten können teilweise betroffen sein", erklärte Stadtverwaltungssprecherin Nadine Schlitt. Die Arbeiten sollen bis Jahresende dauern.