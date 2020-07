Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Viele Menschen aus der Region warten an diesem Freitag gespannt auf eine Nachricht aus Brüssel. Die EU-Kommission entscheidet über die milliardenschwere Fusion von Alstom und der in Hennigsdorf ansässigen Zugsparte von Bombardier. "Am heutigen Tag rechnen wir frühestens mit einer Entscheidung", sagt Firmensprecher Jörn Bischoff.

Meldungen aus dem "Handelsblatt", das am Donnerstagabend nach Informationen aus diplomatischen Kreisen Vollzug meldete, wollte er nicht kommentieren. "Wir haben diese Nachricht natürlich vernommen und verfolgen die Entwicklungen des Tages mit höchster Aufmerksamkeit. Wir werden aber nicht spekulieren." Bischoff ist sich sicher: "Wenn es konkrete Informationen gibt, sind diese schnell bei uns."

Vor wenigen Tagen hatte die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet, dass sich die Kommission nicht gegen die geplante Übernahme stellen wird. Die Wettbewerbshüter seien bereit, die bis zu 6,2 Milliarden Euro schwere Fusion unter Auflagen zu genehmigen. Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge habe sich optimistisch gezeigt. Alstom und Bombardier hatten angeboten, die Produktion von "Talent 3"-Nahverkehrszügen in Hennigsdorf abzugeben. Davon wären 200 Mitarbeiter betroffen.

Jörn Bischoff betont: "Wir unterstützen die Pläne." Mit Blick auf die künftigen Aussichten für die Bahnbranche "halten wir es für einen sinnvollen Schritt". Unterstützung sei auch von Seiten der Konzernmutter aus Kanada vorhanden.

Die EU prüft Fusionspläne sehr genau. Der ICE-Hersteller Siemens war 2019 mit dem Vorhaben gescheitert, den TGV-Hersteller Alstom zu übernehmen. Die Befürchtungen: Die Unternehmen wären vor allem in der Signaltechnik zu stark geworden.