Birkenwerder (MOZ) Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Kreuzung vor dem Rathaus in Birkenwerder verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ihm ein Autofahrer der Vorfahrt genommen, der von der Hauptstraße nach links in die Clara-Zetkin-Straße abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte er und rutschte anschließend über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Den an seiner Maschine entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit rund 6 000 Euro an.