Olaf Gardt

Storkow (MOZ) Beim Geflügelschlachter Plukon in Storkow, in der Region besser bekannt unter dem Namen Friki, sind nach Angaben der Kreisverwaltung Oder-Spree in dieser Woche zwei positive Coronafälle diagnostiziert und dem Gesundheitsamt gemeldet worden.

Die beiden infizierten Personen des Geflügelschlachtbetriebes und ihre engen Kontaktpersonen seien umgehend isoliert worden. Ihr Befinden werde durch die jeweils zuständigen Behörden überwacht.

Das Unternehmen, so ein Kreissprecher, führe seit Mitte Juli fortlaufend Testungen durch, die bis auf die jetzt aufgetretenen Fälle alle negativ waren. Zuvor bestand bereits ein enger Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises über die Umsetzung des Hygienekonzeptes. Die beiden aktuellen Fälle waren Anlass für weitere Testungen von 119 Beschäftigten auf das SARS-CoV-2-Virus Erste Ergebnisse werden am Freitag erwartet.

In dem Geflügelschlachtbetrieb mit mehr als 300 Beschäftigten werden täglich bis zu 130.000 Hähnchen geschlachtet und verarbeitet. Ein großer Teil der Mitarbeiter kommt aus Polen und pendelt täglich. Über die Herkunft der beiden positiv getesteten Mitarbeiter gibt es keine Angaben. Allerdings hat der Kreis am frühen Freitag auch mitgeteilt, dass aktuell vier Bewohner des Kreises nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, drei mehr als noch zu Wochenbeginn.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.