Gransee (MOZ) Die Polizei hat einen Mann aus Gransee am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vor.

Wie die Polizei am Freitag in Oranienburg berichtete, war der Granseer zur Festnahme ausgeschrieben worden, weil er eine Haftstrafe wegen Diebstahls von einem Jahr und zehn Monaten nicht angetreten hatte. Der Mann wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Wulkow bei Neuruppin gebracht.