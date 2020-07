OGA

Oberhavel (MOZ) Auf dem nördlichen Berliner Ring kündigen sich die nächsten kurzzeitigen Vollsperrungen an.

Wie die Havellandautobahn am Freitag mitteilte, soll die A10 am Donnerstag, 13. August, von 9 bis 14 Uhr zwischen der Abfahrt Oberkrämer und dem Dreieck Havelland in Richtung Hamburg mehrmals für jeweils 15 Minuten gesperrt werden. Hintergrund ist die Montage von Schilderbrücken, heißt es in der Mitteilung.