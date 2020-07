MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag in der Fürstenwalder Poststraße in Frankfurt (Oder) gekommen.

Dabei stießen die Fahrer eines Yamaha-Motorrads und eines Mercedes mit ihren Fahrzeugen zusammen. Der Motorradfahrer (59) stürzte und wurde schwer verletzt. Der Autofahrer (53) blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden 6000 Euro. Die Beamten ermitteln nun den genauen Unfallhergang.