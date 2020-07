MOZ

Prenzlau (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag in Prenzlau eine Radfahrerin verletzt.Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 58 Jahre alter Mann in der Stettiner Straße mit seinem Renault in Richtung Krankenhaus und an der Einmündung zur Kietzstraße nach links in diese Straße abfahren. Dort kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die auf dem Radweg vom Krankenhaus in Richtung Baustraße unterwegs gewesen war.

Die 60-Jährige stürzte zu Boden und musste von Rettungskräften ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit einer Schätzsumme von 1.200 Euro angegeben.

Bei der Polizei traf der Notruf um etwa 12.55 Uhr ein.