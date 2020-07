MOZ

Neutrebbin/Altranft In der Nacht zum Donnerstag hinterließen unbekannte Täter an zwei Standorten einer Firma in Altranft und Neutrebbin einen Gesamtschaden von ungefähr 60 000 Euro.

Sie brachen fünf Traktoren und zwei Mähdrescher auf und stahlen daraus die GPS-Empfänger. Außerdem fehlten aus fünf Fahrzeugen Displays. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall auf.