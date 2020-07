Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Probleme gibt es seit einiger Zeit an der Lebensmittel-Ausgabe der Oranienburger Tafel in der Strelitzer Straße. Geschäftsführerin Viola Knerndel zieht jetzt Konsequenzen und verschärft ab kommender Woche die Regeln für den Zugang zur Tafel.

"Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir hier Riesenprobleme", sagte Viola Knerndel. Kunden müssen an Tafeltagen vor den Toren des Grundstücks warten. Obwohl die Lebensmittel erst am frühen Nachmittag verteilt werden, würden viele schon am Morgen und stundenlang auf der Straße warten. "Sie kommen auch bei Wind und Wetter, bringen Sonnenschirme und Klappstühle mit, behindern den Verkehr und halten sich oft weder an Abstands- noch Hygieneregeln", berichtet die Tafelchefin. Anwohnerbeschwerden hätten sich zuletzt gehäuft, Kontrollen von Ordnungs- und Gesundheitsamt nicht die erhoffte Wirkung gezeigt.

Nach Auskunft von Viola Knerndel ist es nicht nötig, so früh zur Tafel zu kommen. "Die Lebensmittelspenden reichen für alle Berechtigten. Und die Wartezeit dauert auch für späte Gäste nicht länger als eine Stunde."

Anmeldungen werden ab der kommender Woche erst ab 12 Uhr angenommen, wer schon morgens um 8 Uhr vor der Tür sitzt, kommt nicht mehr in den Genuss eines Loses, die ab 12.30 Uhr am Tor verteilt werden. Die Lebensmittelausgabe startet weiterhin um 13 Uhr.