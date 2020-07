dpa

Berlin (dpa) Am Hermannplatz in Berlin-Neukölln ist die Polizei wegen eines Raubüberfalls im Einsatz. Man sei aktuell mit vielen Kollegen vor Ort, twitterte die Behörde am Freitagnachmittag. Eine Sprecherin konnte zunächst keine Details nennen.

Die Zeitung „B.Z.“ (Online) berichtete, ein Geldtransporter sei überfallen worden. Dies konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen.

Die Berliner Feuerwehr teilte mit, sie sei nach einem Reizgasangriff im Warenhaus am Hermannplatz zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Es gebe mehrere verletzte Personen, teilte ein Sprecher am Freitagnachmittag mit. Die Feuerwehr sei um 13.36 Uhr alarmiert worden. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.