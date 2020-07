dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Papierlager in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg ausgerückt.

Eine Rauchwolke sei über weiten Teilen der Stadt zu sehen, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr ist mit rund 80 Kräften im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.