Berlin (MOZ) Innerhalb weniger Tage haben Behörden, Mediziner und Flughafenbetreiber an den beiden Airports funktionierende Corona-Teststellen aufgebaut. Tempo, Besonnenheit und Professionalität verdienen hier große Anerkennung und lassen einen zuversichtlichen Blick darauf zu, was womöglich als nächstes an Schutzvorkehrungen nötig ist.

Über den Staat kann man also nicht meckern, nicht einmal über die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg! Nein, das größte Problem im Kampf gegen eine mögliche zweite Welle der Pandemie sind Bürgerinnen und Bürger, die sich cool vorkommen, wenn sie Auflagen wie die Maskenpflicht in Läden und Bahnen ignorieren oder ohne Abstand große Partys feiern.

Das ist traurig und muss immer wieder angeprangert werden. Auch ist der Staat an dieser Stelle doch wieder gefragt: Es gilt, mit Bußgeldern härter durchzugreifen.