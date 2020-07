BRAWO

Brandenburg an der Havel Die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde lädt am Sonntag, 8. August, um 16 Uhr zu einem ungewöhnlichen Orgelkonzert an einem ungewohnten Ort ein.

Im Industriemuseum Brandenburg - wird Musik "Von Bach bis Beatles" zu Gehör gebracht. Andreas Patzwald spielt Kostproben klassischer Orgelmusik und Evergreens der Rock- und Popgeschichte unterm Siemens-Martin-Ofen im Industriemuseum.

Das Konzert ist ein Benefizkonzert für die Sanierung der Christuskirche, die der berühmte Architekt der Bauhauszeit, Otto Bartning, für die Stahl- und Walzwerker gebaut hat. Die Orgel der Christuskirche steht während der Sanierung vorübergehend im Industriemuseum.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird herzlich gebeten.