MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab heute ist das Café "Luise" der Wichern Diakonie in der Luisenstraße wieder geöffnet. Es musste zu Beginn der Corona-Pandemie im März geschlossen werden.

Die Wiedereröffnung erfolge unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und mit veränderten Öffnungszeiten, teilt Wichern-Diakonie-Sprecherin Sabrina Nielen mit.

Den Gästen stehen begrenzte Sitzplätze im Café sowie bei schönem Wetter auf der Terrasse im Innenhof zur Verfügung. Wie gewohnt, werden wieder frisch gebackene Torten, Eisbecher und ein kleines Frühstücksangebot serviert.

Beeinträchtigte Beschäftigte

Träger des Cafés sind die Gronenfelder Werkstätten, die sechs Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der Gastronomie, zu dem auch das Bistro "Kobel" im Wildpark gehört, beschäftigen. Sie sind unter Begleitung von Fachkräften für die Zubereitung der Speisen und Getränke sowie die Gästebetreuung verantwortlich. Auf Grund der Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln sind Familienfeiern im Café noch nicht wieder möglich, teilt die Sprecherin der Wichern Diakonie mit. Das Begegnungscafé ist im Juli 2007 in der ehemaligen Wäscherei des Wichernheimes entstanden.

Das Café "Luise" an der Luisenstraße 21-24 ist am Montag und Dienstag von 9 bis 13 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.