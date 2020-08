Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Verwirrung herrscht seit Freitag über den Zahnärztlichen Notdienst für die Bereiche Eisenhüttenstadt, Frankfurt und Seelow.

Die Frankfurter Praxis, die für den 31. Juli und am Wochenende 1./2. August auf der offiziellen Liste steht, hat nach eigenen Angaben aktuell geschlossen. Die Liste kommt von den Zahnärzten selbst. In der Anrufbeantworter-Ansage wird auf den zuständigen Bereitschaftsdienst verwiesen, die Praxis öffne am Montag wieder.

Doch wer hat Notdienst? Die verantwortliche Ärztin, die diese Liste unter anderem der Tageszeitung und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg (KZV) in Potsdam zur Verfügung stellt, ist ebenfalls im Urlaub. Ein Stellvertreter ist nach Angaben der KZV nicht genannt worden. Dort war man am Freitag selbst ratlos, wer denn nun Notdienst habe. Anrufe bei verschiedenen Zahnärzten in Eisenhüttenstadt brachten ebenfalls keine Aufklärung.