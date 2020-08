BRAWO

Borne Das von den Initiatoren - NABU Regionalverband Belzig "Hoher Fläming-Planetal" e.V., dem Naturpark Hoher Fläming und der Familie Anja und Christian Hartung - ausgeschriebene Preisausschreiben "Blühwiesen bei uns" ist mit dem Besuch der Beteiligten, Besichtigung der Wiesen und anschließender Auswertung beendet worden. Die Teilnehmer kommen aus allen Bereichen des Naturparks Hoher Fläming wie Jeserig, Borne, Baitz, Niemegk, Dahlen, Fredersdorf und Brück. Die zwei ersten Preise mit je 500 Euro gehen nach Baitz und Borne. In Baitz hat Wolfgang Wieland am Aussichtspunkt in den Landschaftswiesen erfolgreich eine abwechslungsreiche Blühwiese angelegt. In Borne (Foto) haben Ortsvorsteher Edwin Hirschmann (Ortsbürgermeister Borne, 2.v.r.) mit Unterstützung von Peter Handrich (Flächeneigentümer) und Peter Meyer von der Milchviehanlage Borne in einer gemeinsamen Initiative eine Blühfläche geschaffen (Ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist Uwe Stahn vom NABU Regionalverband Belzig "Hoher Fläming-Planetal" e.V., li.). Weitere Preise gehen an Ernst Neuendorf, Manfred Berlin und an Christoph Günther. Künftig sollten diese Blühflächen entweder nur teilweiwse oder besser gar nicht gemäht werden. Foto: NABU