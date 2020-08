Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Zehdenicker Waldbad wird über den 2. August hinaus geöffnet sein, wenn auch nur an den Wochenenden. Das hat Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) auf Nachfrage mitgeteilt. Nachdem es der Stadt Zehdenick nach intensiver Suche gelungen sei, mit Olaf Möser einen erfahrenen und sehr engagierten Rettungsschwimmer zu verpflichten, konnte das Waldbad fast mit Beginn der Sommerferien für Einwohner und Gäste Zehdenicks vom 3. Juli bis 2. August täglich geöffnet werden.

Im August bis zum Ende der Badesaison wird das Waldbad Zehdenick an den Wochenenden geöffnet sein, und zwar jeweils sonnabends und sonntags in der Zeit von 10 bis 19 Uhr, kündigte Kronenberg an. Olaf Möser werde an diesen Tagen als Rettungsschwimmer weiterhin die Aufsicht gewährleisten. Berufliche Verpflichtungen würden einem Einsatz an den Werktagen entgegenstehen. "Leider ist der Umstand weiterhin gegeben, dass zusätzliche Rettungsschwimmer derzeit nicht zur Verfügung stehen. Umso mehr freut sich die Stadt, dass im gesamten Juli das Waldbad täglich geöffnet sein konnte und dass ab August die Wochenenden mit der notwendigen Wasseraufsicht abgesichert werden können", ist Kronenberg froh, doch noch eine Lösung gefunden zu haben, die weit über die Sommerferien hinausgeht. Offiziell endet die Badesaison Mitte September, was allerdings auch vom Wetter abhängig gemacht wird.